Onlar TV'deki bir programda konuşan Terkoğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Eylül tarihinde başlattığı "Can Holding" soruşturması çerçevesinde yakalama kararı düzenlenen kişiler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yıllarında danışmanlık yapmış ve AKP'nin kurucu üyelerinden olan iş insanı Cuneyd Zapsu'nun da bulunduğunu iddia etti.

YURTDIŞINDA HABER ALDI

Terkoğlu'na göre, Zapsu bu karardan yurt dışında olduğu esnada haberdar oldu. Ardından üst düzey bürokratlar ve siyasetçilerle art arda telefon görüşmeleri yaptı. Süreçte yakalama emri kaldırıldı ve Zapsu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Erdoğan'ın George Soros ile fotoğrafı

“ÇOK BÜYÜK BİR OLAY”

Terkoğlu, “Çok büyük bir olay. Bana siyaset kaynaklarında söylenen Zapsu bu kararla ilgili olarak Türkiye'nin siyaseten en yetkili isimleriyle doğal olarak zaten bir telefon uzağa ilişki geçerek “nasıl böyle bir şey olabilir” diye konuşmuş. Belli ki ve oradan da savcılığa bir geri dönüş gerçekleşmiş ve bu yakalama kararı kaldırılmış” dedi.

ERDOĞAN İÇİN ABD’LİLERE “ERDOĞAN'I LAĞIMA SÜPÜRMEYİN, ONU KULLANIN” DEMİŞTİ

2008'de aktif siyasete veda etmesine karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Batı arasında yıllarca arabuluculuk yapan ve dünyaya tanıtan Zapsu, pek çok büyük holdinge danışmanlık hizmeti vermesi ve küresel çapta üretim tesisleri olan Balsu Şirketler Grubu'nun sahibi olmasıyla biliniyor. Zapsu yılında katıldığı bir Erdoğan için ABD’lilere “Erdoğan'ı lağıma süpürmeyin, onu kullanın” demişti. Erdoğan'ın George Soros ile görüşmesinde de Zapsu yer almıştı.