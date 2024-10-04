KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

2024 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunları, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyordu. ÖSYM, merakla beklenen sonuçları açıkladı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Aldıkları puanlara göre tercih işlemlerine başlayacak olan adaylar için süreç resmen başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin [sonuç sorgulama ekranı](https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim'den itibaren KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin [sonuç sorgulama ekranı](https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.