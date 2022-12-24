Kral Charles ilk Noel mesajı için Windsor’daki şapeli seçti

Noel Günü’ndeki yayından önce yayınlanan bir fotoğrafta, Kral’ın yer seçimi de belli oldu. Kral’ın Noel’e dair mesajının içeriğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı yayınlanmadı.

Mesaj, Sussex Dükü ve Düşesi’nin Kraliyet Ailesi’ne ve monarşi kurumuna saldırdığı tartışmalı Netflix’in Harry ve Meghan belgesel dizisinin son üç bölümünün yayınlanmasından iki gün önce, 13 Aralık’ta kaydedildi. Ancak yine de Kral’ın, kişisel ailevi sıkıntılardan bahsetmesi beklenmiyor. Daha önce annesi Kraliçe Elizabeth, Noel yayınları evrensel temalar, inanç ve ülkenin bir önceki yılın iniş ve çıkışlarını ele almak için kullanıyordu.

Aile üyeleri Sandringham’da toplanacak ve St Mary Magdalene kilisesinde bir Noel Günü ayinine katılacak. Kral ve eşi Konsort Kraliçe Camilla’ya, Galler Prensi, Prensesi ve üç çocukları, Wessex Kontu, Kontesi ve iki çocukları da dahil olmak üzere aile üyelerinin katılması bekleniyor.

Geleneğe aykırı olarak, kral ve kraliçe eşinin Noel döneminden sonra İskoçya’daki Balmoral malikanesindeki Birkhall evlerine gidecekleri bildiriliyor. Kraliçe Elizabeth genellikle, tahta çıktığı 6 Şubat sonrasına kadar Norfolk’taki Sandringham malikanesinde kalırdı ve babasının 1952’de Sandringham’deki ölüm yıldönümü sonrasına kadar orada kalmayı tercih ederdi.

Bunun yerine Kral Charles’ın İskoçya’da vakit geçirme geleneğini sürdürmeyi tercih ettiği ve yeni yılda oraya seyahat etmesi bekleniyor.