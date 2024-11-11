Kral Charles ve Prens William hakkında soruşturma başlatıldı

Birleşik Krallık’ta Kral III. Charles ve Prens William’ın mali durumlarına yönelik yeni bilgiler, halkın tepkisini çekti. Kamu kaynaklarından sağlanan gelire rağmen, sahip oldukları mülkler üzerindeki vergi muafiyetleri kraliyet ailesinin mali şeffaflığını sorgulatıyor. Son günlerde Channel 4 ve Sunday Times tarafından yayımlanan bir araştırma, kralın sahip olduğu Lancaster Dükalığı ile veliaht Prens William’ın Cornouailles Dükalığı'nın mali ayrıntılarını gözler önüne serdi.

Kamu Fonlarından Elde Edilen Gelirler

Raporlara göre, her iki dükalık da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), bazı bakanlıklar ve hayır kurumlarına yaptıkları kiralama anlaşmalarıyla milyonlarca sterlin gelir elde ediyor. NHS gibi yıllardır bütçe krizi yaşayan kamu kuruluşlarına kiralanan arazilerden gelen bu gelirler, vergiden muaf tutulmuş durumda. Dükalıkların sahip oldukları araziler, İngiltere ve Galler genelinde büyük ölçekte mülk ve diğer varlıklardan oluşuyor. Ancak bu varlıklar, kurumlar vergisi ya da sermaye kazancı vergisine tabi değil.

Kraliyet Ailesine Yönelik Eleştiriler

Libéral Demokrat Parti’nin eski milletvekili Norman Baker, kraliyet ailesinin bu muafiyetleri “kamuya haksızlık” olarak nitelendiriyor. Baker, kraliyet ailesinin sahip olduğu bu toprakların aslında kamuya ait olduğunu belirterek, buradan elde edilen gelirlerin kamu kasasına aktarılması gerektiğini savunuyor. 1760 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, Crown Estate’in kazancının %15’i, kraliyet ailesine her yıl "Sovereign Grant" olarak tahsis ediliyor ve Windsor ailesinin varlıklarını korumak, 500’den fazla çalışanı finanse etmek amacıyla kullanılıyor.

Kraliyet ailesi, Lancaster ve Cornouailles dükalıklarının kamusal, hayırsever ve özel faaliyetlerini finanse etmek için kullanıldığını belirtiyor. Ancak 1760 anlaşmasından muaf tutulan bu dükalıklar, bugün 1,8 milyar sterlinlik devasa bir servet oluşturuyor.