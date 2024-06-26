Kral Charles’in doğum günü Ankara’da kutlandı

Kral III. Charles'ın doğum günü dolayısıyla Büyükelçilik Konutu’nda gerçekleştirilen resepsiyon, iki ülkenin milli marşları ile başladı. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve İngiltere'nin yüzyıllar boyunca bazı aksaklıklara rağmen her zaman birlikte çalışmanın yollarını bulduğunu belirtti. Bozay, “NATO müttefikleri ve stratejik ortaklar olarak dostluklara büyük önem veriyoruz. İlişkiler dost iki ülke arasında eş zamanlı olarak daha fazla temas ile güçleniyor. Türkiye ve İngiltere, ticaret ve savunma sanayi iş birliği ile çeşitli alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmektedir. Türkiye ve İngiltere, çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açıları paylaşıyor. Gazze'de benzeri görülmemiş zulümler ve Ukrayna'da devam eden savaş, küresel ekonomik gelişmeler, enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişeler, küresel bağlantının güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yasadışı göçün önlenmesi ve aşırılığın yükselişi gibi konular, ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğimizi gerektiriyor. İlişkilerimizi geliştirmek, ar-ge ve inovasyonunda yeni ufuklar bulmak için çok sıkı ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Mevcut düzensizlik zamanlarında Türkiye ve İngiltere ellerinden geleni yapıyorlar. Bu stratejik yaklaşımıyla her alanda iş birliğimizi artırma iradesine sahibiz. Geçen yıl neredeyse 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaştık. Savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz sayısız projeyle önemli ölçüde ilerledi. Turizmde ilişkiler de geçen yıl rekor düzeyde. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, “Bu akşam, Majesteleri Kral III. Charles'ın doğum gününü ve tahttaki ikinci yılını kutluyoruz. Kral III. Charles, resmi doğum gününü 15 Haziran'da geleneksel Geçit Töreni ile Londra'da kutlamıştı ama aslında 76 yaşına kasım ayında girecek. Ayrıca bu akşam, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ortak tarihimize, kültürel bağlarımıza ve halklarımız arasındaki ilişkilere dayalı güçlü ortaklığı kutlamamız için de bir fırsat. 2024 yılında, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yeni yüzyılında, bu etkinlik çok daha büyük bir anlam kazanıyor” dedi.