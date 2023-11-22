Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia

Kraliçe Elizabeth'in doktorunun kayınbiraderi Don Alvaro Mendes'in Osmanlı casus olabileceği ileri sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia

Aktüel Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul'daki Osmanlı istihbarat kaynakları arasında sultanın Yahudi ve Hristiyan tebaasının yanı sıra İstanbul'da ikamet eden Avrupalı elçiler de yer alıyordu.

16. yüzyılda Don Alvaro Mendes'in (Kraliçe Elizabeth'in doktorunun kayınbiraderi) Avrupa'da Osmanlılar için casusluk yaptıklarından şüpheleniliyordu.

Ayrıca Joseph Nasí'nin de (Nüfuzlu Mendes ailesinden gelen ve birçok sadrazamın sırdaşı olan) casusluğundan endişe ediliyordu.

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Sultan I. Süleyman, Avrupa'da geniş bir ticari ağa sahip olan ve çok sayıda ajan çalıştıran Nasi'yi "Hristiyan âlemindeki tüm gelişmeleri gördüğü ve tüm ülkeler hakkında bilgi edindiği gerçek aynası" olarak adlandırdı.

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