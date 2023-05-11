Kraliçe'nin Zeynep'i Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

Geçen yazdan beri işletmeci Osman Yalın ile aşk yaşayan 'Kraliçe'nin 'Zeynep'i Selin Şekerci, “Evlilik vaktim geldi diyor musunuz?” sorusuna cevap verdi.

Kraliçe'nin Zeynep'i Selin Şekerci'den evlilik açıklaması

Kanal D'de yayınlanan 'Kraliçe'nin 'Zeynep'i Selin Şekerci Retouch dergisine konuştu.

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Selin Şekerci "Aşık olacağın kişi nasıl biri olmalı?" sorusuna "Hiç kalıbım olmadı. Şu benim tipimdir diyeceğim biri de olmadı. Ben sadece güvende hissetmek isterim. Sevdiğimin yanında kendimi hep geliştirmek isterim" cevabını verdi.

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Geçen yazdan beri işletmeci Osman Yalın ile aşk yaşayan oyuncu özel hayatının iyi gittiğini söyledi. “Evlilik vaktim geldi diyor musunuz?” sorusunu ise Şekerci “Onun da vakti var mı bilmiyorum. Olması gerekirse olur” diye yanıtladı.


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