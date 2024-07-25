Kraliyet ailesi sadece aylık geliriyle İstanbul’dan her ay 887 ev alabiliyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kraliyet ailesi sadece aylık geliriyle İstanbul’dan her ay 887 ev alabiliyor!

İngiltere Kraliyet ailesinin kira gelirleriyle şirketlerin yönetiminden elde ettiği net karın 1,1 milyar sterlin (42 milyar 600 milyon Türk Lirası) olduğu resmen açıklandı. Bu aylık olarak 3 milyar 550 milyon TL net gelir demek. İstanbul’da şu an ortalama bir evin 4 milyon TL olduğu hesaplanırsa Kraliyet ailesi aylık geliriyle İstanbul’dan 875 adet ev alabiliyor.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

İngiltere Kraliyet ailesinin mülklerinin yönetiminden sorumlu The Crown Estate, 2023-2024 yıllarına ilişkin verilerin yer aldığı raporunu açıkladı.

Raporda, kraliyet ailesinin rüzgar enerjisi kiralamaları sayesinde elde ettiği gelirin yüzde 53 artışla 45 milyon sterline yükseleceği belirtilirken ailenin “rekor net gelir karı"nın 1,1 milyar sterlin (42 milyar 600 milyon Türk Lirası) olduğu açıklandı. Bu aylık olarak 3 milyar 550 milyon TL net gelir demek. Ailenin bu geliri geçen sene 342 milyon sterlindi.

İstanbul’da şuan ortalama bir evin 4 milyon TL olduğu hesaplanırsa Kraliyet ailesi aylık geliriyle İstanbul’dan 887 adet ev alabiliyor.

Rapora göre, egemenlik hibesi kapsamında ailenin hükümetten alacağı para 2025-2026 için 132 milyon sterlin olacak.

Crown Estate, portföyünün toplam değerinin 14 milyon sterlin olduğunun belirtildiği raporda, kraliyet ailesinin açık deniz rüzgarı alanındaki yatırımları yanında yenilenebilir teknoloji alanına da yatırım yapmayı hedeflediği vurgulandı.

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