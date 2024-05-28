Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var

Düzenleme: Kaynak: Karar
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var

Bankalardan kredi verilmeyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Artık gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık en az iki en çok da dört kişiyle birlikte ortak ev kredisi çekebilecek.

Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 40’tan fazla bir artış yaşandı.

FAİZ ORANLARINDAKİ YÜKSELİŞ
Artan maliyetler ve arz-talep dengesizlikleri, konut fiyatlarının yükselmesine neden olurken banka faiz oranlarındaki artış da ev sahibi olmayı etkileyen bir diğer faktörü oluşturuyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarının yükselmesi, aylık taksitlerin ve toplam geri ödeme tutarlarının da artmasına neden oluyor. Kredi çekmenin zorlaşması yanında bazı vatandaşlara kredi çıkmaması da ayrı bir sorun teşkil ediyor.

ORTAK EV KREDİSİ DÖNEMİ
Bu durum karşısında vatandaşlar, konut piyasasındaki bu zorlu koşullar karşısında hükümetin ve bankaların alacağı adımları merakla beklerken haber bankalardan geldi. Karar'da yer alan habere göre, gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık ev kredisi çekebilecek. Ziraat Bankası tarafından hayata geçirilecek projede, minimum 2 maksimum 5 kişi ile vatandaşlar kredi kullanabilecek.

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