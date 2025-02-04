Kredi çekecekler dikkat! Bunu yaparken iyi düşünün

İhtiyaç, konut, taşıt kredisi çekenler istediklerinde çektikleri kredilere ilişkin yapılan hayat sigortalarını iptal edebiliyor ve hayat sigortası için kesilen tutarı iade alıyor. Peki iade almanın dezavantajları var mı, varsa neler? İşte detaylar...

HAYAT SİGORTASI NASIL İPTAL EDİLİR?

Hürriyet'in haberine göre kredi için yapılan hayat sigortasını iptal etmek için kredinin çekildiği tarih itibarıyla 15 gün içinde ilgili poliçeyi düzenleyen şirkete başvuru yapılması ve poliçenin iptal edilmesi istenmesi gerekiyor.

İlgili sigorta şirketini arayarak ya da belirtilen e-posta adreslerine dilekçe yazarak poliçe tutarını iade alabiliyorsunuz.

HAYAT SİGORTASINI İPTAL ETMENİN DEZAVANTAJLARI VAR MI?

Sektör yetkilileri hayat sigortasını iptal edenlerin karşılaşacakları durumları sıraladı.

Yetkililer hayat sigortası poliçesinin iptal edilmesi halinde kredi borcunun teminatsız kalacağını belirtti. Hayat sigortasında en başta vefat teminatı yer alıyor. Buna ilave olarak sigorta şirketleri isterlerse kaza sonucu maluliyet teminatı, istem dışı işsizlik teminatı, geçici iş görmezlik teminatı gibi teminatları da poliçelere ekliyor. Eğer poliçe iptal edilir ve bu gibi durumlar kredi kullananın başına gelirse kredi borcunu mirasçıların ödemesi gerekiyor.

MİRASÇILAR DİKKAT!

Özellikle büyük tutarlı konut kredilerinde hayat sigortasının mevcudiyeti sosyal yönden de büyük önem taşıyor. Vefat durumunda kredi borcunun mirasçılara kalması ve bu borcun ödenememesi durumunda mirasçılar içinde bulundukları konutu da boşaltmak durumunda kalıyor.

Yetkililer, deprem kuşağında olan ve yüksek deprem riski taşıyan ülkemizde hayat sigortası koruması vatandaşlar için hayatın sürdürülebilirliği anlamında büyük önem taşıdığını ifade etti.