Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'de enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill Bloomberg HT’ye Türk ekonomisi ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'de enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill yaptığı açıklamada Türkiye’de dezenflasyon sürecinin 2024-2025’te başlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin sermaye girişlerinden henüz yararlanamadığını belirten Gill “Ancak Türkiye önemli ve sağlam bir ekonomi. Avantajları ve fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Türkiye’de enflasyonda kısa vadede aşağı yönlü hareket beklemediklerini kaydeden Gill 2023’te enflasyonun yüzde 40 civarında kalabileceğini, dezenflasyon sürecinin 2024-2025’te başlayabileceğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetimiyle beraber bir politika dönüşümü gerçekleştiğini belirten Gill “Manşet enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak konusunda ciddi olduklarını görüyoruz. Bunu da bankaları sert bir şekilde etkilemeden yaptıklarını görüyoruz. Ancak talepte yavaşlamanın zorlu bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani zorlu dengeler var” diye konuştu.

“TÜRKİYE'DE NEGATİF REEL FAİZ VAR”

Gelişmekte olan ülkelere dair beklentilerinden bahseden Gill Brezilya, Meksika, Endonezya, Macaristan, Polonya gibi ülkelere sermaye akışı olduğunu söyledi. Gill “Bu ülkelerde Merkez bankaları parasal sıkılaştırma konusunda bir daha Fed’in önündeydi.

Türkiye’de negatif reel faiz var, bu nedenle sermaye girişlerinden henüz yararlanamıyor.

Ancak Türkiye önemli ve sağlam bir ekonomi. Avantajları ve fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Gill gelecek dönemdeki zorluğun ekonominin yavaş iniş senaryosu olacağını kaydetti.

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