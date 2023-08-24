Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren gelişme

Merkez Bankası, bugünkü toplantısının ardından faiz oranlarını 750 baz puan artırdığını açıkladı. Bu artışla politika faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseldi. TCMB kararıyla referans faiz oranı aylık yüzde 2,26'ya çıkartılırken, kredi kartlarında uygulanacak yeni tarife de belli oldu.

DOLAR/TL'DE SERT DÜŞÜŞ

TCMB'nin politika faizini 750 baz puana artırması, tarihi bir karar olarak değerlendiriliyor. Piyasa beklentilerinin 3 katı üzerinde gerçekleştirilen artışla, dolar/TL kurunda sert düşüş yaşandı.

Sabah saatlerinde 27,22 TL'den işlem gören parite, kararın ardından 21,36 TL'ye kadar düştü. Parite saat 17.24 itibarıyla 25,74 TL'de bulunuyor.

KREDİ KARTLARINA YENİ FAİZ ORANLARI

Öte yandan, politika faizinin yüzde 25'e yükseltilmesi, kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitlerin artmasına neden olacak. Tüm kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni faiz oranları 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

TCMB kararının ardından, Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya çıkarılırken, kredi kartı gecikme faizi de aylık bazda yüzde 2,81’e, yıllıkta ise yüzde 40,1’e yükseltildi. 1 Eylül'de geçerli olacak diğer oranlar şöyle: