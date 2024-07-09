Kredi kartı kullananlar dikkat. Aradığınız limite ulaşamayacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı kullananlar dikkat. Aradığınız limite ulaşamayacaksınız

Bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeni ile yasal takibe alınan kişi sayısı giderek artıyor. Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısının artması üzerine kart limitlerinin yeniden düzenlemesi gündeme geldi.

BDDK'nın yeni düzenlemesi dahilinde bankalara iletilen yeni bir yazı ile kredi kartı limitlerinin gözden geçirilmesi istendi. Bankaların yakın zamanda kredi kartı limitlerini düşürmesi bekleniyor.

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Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlar nedeni ile çoğu vatandaş ay sonunu getirebilmek için kredi kartına yüklenmeye başladı. Böylece kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı da arttı. BDDK kararı ile kredi kartlarına limit sınırı getirilmesi bekleniyor.

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MERKEZ BANKASI İLK İŞARETİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan yüksek kredi kartı limitlerine kısıtlamaya gidilmesine yönelik ilk sinyal geldi. Aylık gelirlerinin üzerinde belirlenen yüksek kredi limitlerinin, ödenemeyecek tutarlarda harcamalara yol açabileceği belirtilerek bankalardan gelirle eşit orantıda limitlerin belirlemeleri yönünde çağrı yapıldı.

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Merkez Bankası'nın yayınladığı Finansal İstikrar Raporu'na göre, hane halkı borcunun milli gelire oranındaki seviyesi yerini korurken bireysel kredi kartı borcunun payının ise arttığı görüldü. Kredi kartlarında verilen taksit seçenekleri ve yükseltilen limitlerle cazip hale getirildiği vurgulandı.

HER GEÇEN GÜN TAKİBE ALINAN KART ARTIYOR

TBB'nin açıklamasındaki bilgilere göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 531 bin kişiye, aynı dönem için kredi borcu nedeni ile yasal takibe alınan kişi sayısı ise 454 bin kişiye çıktı.

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