Kredi kartı kullananlara kötü haber. Vatandaş yine mağdur edilecek

Kredi kartı kullanımı ile ilgili düzenleme yapılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşı uyardı.

Kredi kartı kullananlara kötü haber. Vatandaş yine mağdur edilecek

2024-2026 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) içerisinde birçok konu başlığı yer alırken, kredi kartı kullanımına ilişkin getirilecek olan düzenleme de bulunuyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşın kullanmak zorunda kaldığı kredi kartlarına büyük düzenlemeler geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı özelliklerde sınırlamalara gidilecek.

Buna göre kredi kartlarıyla alakalı muhtemel 4 değişiklik olarak şu bilgiler dolaşıyor:

- Taksit sayılarında sınırlama

- Asgari ödeme sınırının artırılması

- Nakit çekim limitlerinin düşürülmesi

- Gecikme faiz oranlarının artırılması

ÖZGÜR ERDURSUN UYARIDA BULUNDU

Beklenilen bu kredi kartı düzenlemesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşı uyaran Erdursun, şunları yazdı:

"Geçmiş ekonomik krizlerde halk başta kredi kartı ve kredi olmak üzere bu kadar borçlu değildi, faiz artışı ile kredi kartı faizleri de artacak, kredi faizleri yükselecek ve kredi almak zorlaşacak, borcu borçla kapatmak imkansızlaşacak, bu durumda yüzbinlerce vatandaş kredi kartı mağduru olacak…"

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