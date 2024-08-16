Kredi kartı kullanırken dikkat. İki yeni yasak geldi

Mayıs ayında yüzde 75’i aşarak rekor seviyelere ulaşan enflasyon, ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yürüttüğü parasal sıkılaşma politikalarını desteklemek amacıyla bir dizi makro ihtiyati tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda, kredi kartı sahiplerini doğrudan ilgilendiren iki önemli düzenleme devreye girdi.

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM: BANKALARA TALİMAT VERİLDİ

Yılın ilk aylarında, birçok müşteri 'düşük faiz' fırsatından yararlanmak amacıyla kredi kartı nakit avanslarına yönelince, bankalar taksitli nakit avans uygulamasında 12 ay olan vade sınırını 6 aya indirmişti. Ancak beklenen soğumanın gerçekleşmemesi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla bankalar, bu süreyi 3 aya çekti. Bu kararın ardından, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer kısıtlamanın da detayları netleşti.

Ekonomi yönetimi, yüzde 5 seviyesindeki faizlere rağmen taksitli nakit avans kullanımının yoğun olmasını engellemek amacıyla, kredi kartlarından çekilen paralarda 3 ayı aşan taksit yapılmamasını kararlaştırdı.

Bankalar, birçok müşteriye kredi kartı limitleriyle eşdeğer miktarda nakit avans limiti tanıyordu. Ancak, BDDK, bu durumun nakit işlemleri teşvik ettiğini belirterek, bankalara, kredi kartlarında nakit avans işlemlerinde yüzde 25 sınırı uygulanması talimatını verdi. Böylece, müşteriler, mevcut kredi kartı limitlerinin sadece yüzde 25’i oranında nakit avans kullanabilecek. Örneğin, 10 bin lira limitli bir kredi kartı sahibi, bir günde en fazla 2 bin 500 lira nakit avans çekebilecek.

TAKSİT YASAĞI GÜNDEMDE

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı işlemlerinde uygulanan taksit düzenlemelerine yönelik eleştirileri, bankacılık sektöründe kredi kartlarıyla yapılan taksitli alışverişlere yeni yasakların gelebileceği yorumlarına neden oldu.