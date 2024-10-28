Kredi kartı kullanmayanlar dikkat! En az 5 bin lira ceza kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana sıkı ekonomi politikaları ve aldığı kararlarla Türkiye’ye ekonomik krizden kurtarmaya çalışıyor.

Bu kapsamda kamuda tasarruf, kayıt dışılıkla mücadele gibi yeni programlar hayata geçirildi. Bakanlığın hazırladığı son düzenlemede ise nakit para ile yapılan alışverişlere kısıtlama getirildi. Yeni düzenlemeye uymayanlara ceza kesilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 459 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı taslağın detayları belli oldu. Buna göre, işletmelerin yanı sıra tüketicilere de kredi kartı kısıtlaması getirilecek. Tüketiciler 7 bin liranın üzerindeki ödemeler banka veya finansal kurumlar aracılığıyla yapmak zorunlu olacak. Bu uygulama ile birlikte nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamında olacak.

5 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Bu uygulama ile birlikte, bir alışverişte 7 bin lirayı aşıldığı takdirde bu işleme ait tahsilat ve ödeme banka ve aracı herhangi finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu olacak.

7 bin TL üzeri ödemeleri banka veya kredi kartı ile yapmayan tüketicilere kesilecek ceza en az 5 bin lira üzerinde hesaplanacak.