Kredi kartıyla alışverişte dev artış. Bir yılda bakın yüzde kaç arttı

Bankacılık Kart Merkezi BKM açıkladığı Kasım ayı kredi kartı ödeme miktarı uçtu gitti. Hem de geçen yılın kasım ayına göre, yüzde 116 arttı. Kredi kartlarıyla vatandaş 887,9 Milyar liralık alışveriş yaptı.

Kasım ayı verilerine göre Türkiye'de toplam kredi kartı sayısı 115,8 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı da 188 milyonu aştı.

2022 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış yaşandı.

ALIŞVERİŞLERİN 733,7 MİLYARI KREDİ KARTIYLA

Alışverişlerde kartlı ödemeler n 733,7 milyar TL’si kredi kartı ile gerçekleştirildi. Alışverişlerde 138 milyar TL’si de banka kartlarıyla yapıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 82 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 123 oldu