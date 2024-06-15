Kredi kartıyla kurban kesilir mi?. Diyanet son noktayı koydu

Kurban Bayramı’na son bir gün kala Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların sıklıkla sorduğu sorulara yanıt verdi.

Vatandaşın en çok merak ettiği sorular arasında yer alan “Kredi kartıyla kurban alınabilir mi” sorusuna verilen yanıtta, kurban kesme sorumluluğu olan kişilerin kredi kartıyla ödeme yapabileceği fakat faizli işlemlerden kaçınmaları gerektiği açıklandı.

Kurbanların nasıl pay edileceği konusunda ise küçükbaş hayvanların tek kişi adına, büyükbaş hayvanların ise en fazla yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebileceği duyuruldu. Öte yandan kurban kanının alınımı gibi uygulamaların dinen doğru olmadığına dikkat çekildi.

KREDİ KARTI İLE KURBAN CAİZ MİDİR?

Diyanet tarafından verilen yanıtta, “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir” ifadeleri kullanıldı.

KURBANLIK GEBE İSE NE YAPMALIYIZ?

Vatandaşların bir diğer sorduğu soru ise “Kurbanlık hayvan gebeyse ne yapmalıyız?” sorusu.

Diyanet bunun için ise, “kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Fakat kurbanlık olarak ayrılan hayvanların mevcut gebeliklerinin sona erdirilmesinin fıtrata müdahale olduğu, bu sebeple mevcut gebeliklerinin sonlandırılmasının dinen uygun olmadığı belirtildi.

KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Diyanet, kurban keserken nelere dikkat edilmeli sorusu için ise, usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekildiği, kesim esnasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesinin mekruh olduğu ifade edildi. Hayvanın canının çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmaması gerekildiği vurgulandı.

KESİMSİZ KURBAN BAĞIŞI MAKBUL MÜDÜR?

Kurbanı kesmeden direkt bir kuruma, bireye, kuruluşu bağış yapmanın kurban ibadeti yerine geçmeyeceği, bu nedenle kesimsiz kurban bağışı vb. isimler adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağının bulunmadığını, söz konusu bağışların kurbanlık sayılmayacağı ifade edildi.