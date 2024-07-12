Kredi Kartlarında "Eyvah" dedirtecek gelişme. 3 kat arttı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takipteki bireysel kredi kartı borçlarının hızla artış gösterdiğini ifade etti.

Yüksek faiz politikasının en çok dar gelirli yurttaşları etkilediğini söyleyen Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programının yükünü dar gelirliye yüklemeyecekleri söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını dile getirdi.

BATAK HER GÜN BÜYÜYOR

Mehmet Şimşek’in her konuşmasında çizdiği iyimser tablo, maalesef dar gelirli için geçerli olmadığını söyleyen Ateş, 2023’ün aynı döneminde 9 milyar 592 milyon TL olan takipteki kredi kartı borçlarının, 2024’te 32 milyar 590 milyon TL’ye çıktığını belirtti.

Tek başına yüzde 50 faizin bile, dar gelirlilerin, ücretli çalışanların insanca yaşamalarını imkansız hale getirdiğini belirten Ateş, faizlerin yüzde 50’ye yükseldiği 2024 mart sonundan bu tarafa, takipteki kredi kartı alacaklarının çok hızlı yükselerek arttığını belirtti.

Mart ayı sonunda 21 milyar 411 milyon TL olan batık kredi kartı borçları, üç ayda 33 milyar TL’ye dayandığını ifade eden Ateş, sadece 3 ayda bile batık kredi kartı artış oranı yüzde 51 olduğunu söyledi.

Ateş, programın faturasının çok açık biçimde dar gelirliye çıkarıldığını söyledi.

"DAR GELİRLİLERİN ZOR GÜNLERİ DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Yüksek faize dayalı ekonomi programının tek hedefi olduğunu, onunda çarkları yavaşlatarak enflasyonu düşürmek olduğunu belirten ateş, çarklar yavaşladığında ne olacağını gizlemeye çalışan bir ekonomi yönetiminin olduğunu söyledi.

Ateş, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, işletmelerin iflasa, çalışanların iaw işsizliğe sürükleneceğini dikle getirdi.

EKMEK BİLE KREDİ AKRTIYLA ÖDENİYOR

Ateş, ekonomide soğuma dedikleri şeyin hayata geçmesiyle, bunun zararını en çok zaten borç batağında olan, ekmeği bile kredi kartı ile almak zorunda kalan dar gelirlilerin ödeyeceğini belirtti.

Ateş, “Tüm ‘en kötüsü geride kaldı’ telkinleri sözden öteye geçemiyor. Dar gelirlilerin zor günleri daha yeni başlıyor." Dedi.