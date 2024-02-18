Kredi kartlarında taksit sayısı artacak mı? 'Durum elzem' diyerek duyurdular

Kaynak: karar
Kredi kartlarında taksit sayısı artacak mı? 'Durum elzem' diyerek duyurdular
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarının firmalar için kritik öneme sahip olduğunu söyleyerek, taksit sayısının artırılmasını talep etti. Baran, deprem bölgelerinde de hayatın tekrar canlanabilmesi için durumun elzem olduğuna dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına sınırlandırma getirilmesi ile ilgili "Ticari kredi kartları bireysel kartlardan ayrı değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

kart3.jpg

“TİCARİ KREDİ KARTLARINDA TAKSİT SAYISI ARTMALI”

Çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığını ve firmalara vadeli finansman imkanı sağlandığını ifade eden Baran, Ticari kredi kartlarının, ödeme zincirinden ve ticari hayatın devamında kritik önem taşıdığını, güvenilirliği sayesinde herkes tarafından kabul gördüğünü belirtti. İnşaat sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerde taksit sayısının artması gerektiğini ifade eden Baran, bu durumun üretime ve ticarete de olumlu yansıyacağını dile getirdi.

kredi2.jpeg

"DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME YAPILMALI"

Deprem bölgesindeki inşaat malzemelerine talebin arttığını belirten Baran, inşaat malzemesi temin etmenin de güçleştiğini belirterek, “Geriye tek çare kredi kartı kullanımı kalıyor" ifadelerini kullandı.

Baran, deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulanmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

Baran'ın bu çağrısı, firmaların finansman maliyetlerini düşürmesi ve ticari faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

kart4.jpg

İlgili Haberler
Kredi kartında parmak izi dönemi
Kredi kartıyla benzin alanlar yandı. Bir zam daha geliyor
Kredi ve banka kartı komisyonlarında yeni dönem başlıyor. Bakan Bolat açıkladı
İş Bankası Genel Müdürü'nden iktidara kredi kartı çıkışı
Kredi kartı kullananları şok edecek gelişme. İlk mesajlar yollandı
Kredi kartı harcamaları dağılımlarında dikkat çeken detay
Kredi kartı harcamaları dağılımlarında dikkat çeken detay
Flaş... Flaş... Merkez Bankası Başkanından kredi kartı açıklaması
Son Haberler
AKP’li başkan ‘Anasına bakmayanın millete ne faydası olsun’ dedi. CHP’li milletvekilinden yanıt gecikmedi Gündem
AKP’li başkan ‘Anasına bakmayanın millete ne faydası olsun’ dedi. CHP’li milletvekilinden yanıt gecikmedi
Koşmadı kadın uçtu. 400 metrede dünya rekoru kırdı Spor
Koşmadı kadın uçtu. 400 metrede dünya rekoru kırdı
Ünlü köftecide yaşanan can pazarında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler savaş meydanını aratmadı Gündem
Ünlü köftecide yaşanan can pazarında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler savaş meydanını aratmadı
Ankaragücü tribünleri bir anda ayağa kalktı. Herkes o ismi tanıdı Spor
Ankaragücü tribünleri bir anda ayağa kalktı. Herkes o ismi tanıdı
Galatasaray maçında Ankaragücü tribününde ilginç görüntü. Kimse ne olduğunu anlamadı Spor
Galatasaray maçında Ankaragücü tribününde ilginç görüntü. Kimse ne olduğunu anlamadı
AKP’li Belediye Başkanı'ndan seçim tehdidi. ‘Seni burada istemiyorum’ Gündem
AKP’li Belediye Başkanı'ndan seçim tehdidi. ‘Seni burada istemiyorum’
Eryaman Stadı'nda müzik başladı Ankaragücü taraftarı kendinden geçti Spor
Eryaman Stadı'nda müzik başladı Ankaragücü taraftarı kendinden geçti