Kredi kartlarında taksit sayısı artacak mı? 'Durum elzem' diyerek duyurdular

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına sınırlandırma getirilmesi ile ilgili "Ticari kredi kartları bireysel kartlardan ayrı değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

“TİCARİ KREDİ KARTLARINDA TAKSİT SAYISI ARTMALI”

Çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığını ve firmalara vadeli finansman imkanı sağlandığını ifade eden Baran, Ticari kredi kartlarının, ödeme zincirinden ve ticari hayatın devamında kritik önem taşıdığını, güvenilirliği sayesinde herkes tarafından kabul gördüğünü belirtti. İnşaat sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerde taksit sayısının artması gerektiğini ifade eden Baran, bu durumun üretime ve ticarete de olumlu yansıyacağını dile getirdi.

"DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME YAPILMALI"

Deprem bölgesindeki inşaat malzemelerine talebin arttığını belirten Baran, inşaat malzemesi temin etmenin de güçleştiğini belirterek, “Geriye tek çare kredi kartı kullanımı kalıyor" ifadelerini kullandı.

Baran, deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulanmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

Baran'ın bu çağrısı, firmaların finansman maliyetlerini düşürmesi ve ticari faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.