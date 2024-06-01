Kredi kartlarında yeni uygulama ortaya çıktı. Bunu yapmayanın kredi kartı kapanacak

Milyonlarca vatandaş, ay sonunu getiremeyince kredi kartından harcama yapıyor. Taksitli harcamalarla vatandaşlar, hayatını kredi kartı sayesinde devam ettirebiliyorken, kredi kartı kullanıcılarına kötü haber geldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, kredi kartı kullanımına ilişkin çok dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, 3 ay peş peşe “asgari ödeme” yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacağını iddia etti.

"3 AY ASGARİ ÖDEME YAPANIN KARTI KAPANACAK"

"Kontrolsüz ve kuralsız bir şekilde dağıtılan kredi kartlarında yeni uygulama…" diyen Yarkadaş, paylaşımında, "3 ay peşpeşe “asgari ödeme” yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanıyor. Kartı yeniden açtırabilmeniz için, borcunuzun tamamını ödemeniz gerekiyor. Yaşam, yoksullar ve düşük gelirliler için daha da zorlaşıyor. AK PARTİ’nin ülkeyi getirdiği durumun özeti…" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın bu paylaşımının altında, "Kredi kartı ile hayatını sürdüren veya çarkı döndürmeye çalışan alt sınıf iyice perişan olacak" yorumları yapıldı.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME NEDİR?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, kredi kartı borcunuzun son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken en düşük miktardır. Bu ödeme miktarının altında bir ödeme yapmanız durumunda, borcunuza gecikme faizi uygulanır.