Kripto dünyasının yeni kahramanı BitHero sahada

Özgün reklam filmiyle kripto dünyasına cesur bir giriş yapan İstanbul merkezli yeni kripto para borsası BitHero, düzenlediği basın toplantısıyla yeniliklerini ve hedeflerini aktardı. Moderatörlüğünü Nefise Karatay’ın üstlendiği toplantıya BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu ve BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız katılım sağladı.

KULLANICILARA REHBER OLACAK

BitHero CEO'su Fatih Otluoğlu, kullanıcılarına yenilikçi ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlayan kullanıcının dilinden konuşan bir kripto para borsası olduklarını belirtti. Otluoğlu, “Amacımız, kripto para alım satımını kolaylaştırarak bu teknolojiye herkesin kolaylıkla erişebilmesini ve işlem yapabilmesini sağlamak. Bu vizyonla, özellikle kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılar için bir rehber, bir sağ kol niteliğinde olmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



“KRİPTO PARA ALIMINI KARMAŞIKLIKTAN UZAKLAŞTIRIP BASİT HALE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Otluoğlu, kripto dünyası diğer finansal sektörlere göre çok yeni olduğunu ve hala karmaşık ve anlaşılması zor bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi.

Kripto para alıp satmayı karmaşık bir dünyadan uzaklaştırıp basit, anlaşılabilir hale getirdiklerini belirten Otluoğlu, kullanıcıların yanında olacak şekilde kendilerini konumlandırdıklarını söyledi.

Otluoğlu, “Platformu kullanıcıların üyelik işlemlerinden, alım-satım süreçlerine kadar her adımı daha rahat ve anlaşılır şekilde olduğunu söyleyerek, 7/24 erişilebilir canlı destek hizmetlerinin sağlam güvenilir teknoloji ile tüm gereksinimlerini uçtan uca karşılamak üzere yola çıktıklarını söyledi.

GÜÇLÜ ALTYAPIDAN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

BitHero CEO’su, BitHero olarak BtcTurk Teknoloji’den teknoloji ve altyapı desteği sağladıklarını ve BtcTurk Destek şirketinden de müşteri desteği hizmeti aldıklarını belirtti. Bu iş birlikleriyle beraber kullanıcılara 7/24 kesintisiz canlı destek hizmeti sunduklarını ve sağlanan yüksek likidite sayesinde aslında BitHero kullanıcılarına 6 milyondan fazla insan ile birlikte aynı yerde işlem yapma imkânı tanıdıklarını ifade etti.

TÜRKİYE, KRİPTO PARAYA EN ÇOK İLGİ GÖSTERİLEN ÜLKELERİN BAŞINDA

Fatih Otluoğlu, son araştırmalara göre; kripto para sahipliğinin Türkiye, dünyada %21.7’lik oranla 1. sırada. Türkiye’yi Tayland ve Arjantin takip ettiğini belirtti. Ağırlıklı olarak 18-45 yaş aralığındakiler kripto para alım satım işlemi yaptığını söyleyen Otluoğlu, kripto para işlemi yapanların %75’i erkeklerden meydana geldiğini ancak gelecek dönemde kadınların daha fazla bu piyasalara dahil olacağını düşündüklerini belirtti.

KRİPTO PARA YASASI TBMM’DE

Bithero CEO’su, geçen hafta 16 Mayıs tarihinde de hazırlanan yasa teklifini TBMM’ne sunulduğunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun yönetimi ve denetimini merkeze alan yasal düzenlemenin yakın zaman içinde onaylanmasını beklediklerini belirtti.

15 HAZİRAN TARİHİNE KADAR KOMİSYONSUZ ALIM SATIM FIRSATI

BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız “İlk günden itibaren 100’den fazla kripto para sunarak, geniş alternatif sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kripto para çeşitliliğini artıracağız ve kullanıcılara yatırım kararlarında destek olacak yeni özellikleri ekleyeceğiz. Ayrıca komisyonsuz alım satım fırsatımızı da 15 Haziran tarihine kadar uzatma kararı aldık” ifadelerini yer verdi.

REKLAM FİLMİ BREZİLYA’DA GERÇEK RODEO ARENASINDA ÇEKİLDİ

Toplantının en ilgi çekicinoktalarından biri, BitHero’nun dünyada bir ilke imza atarak bir kripto para platformu için gerçek boğalarla gerçek rodeo arenasında çekilen reklam filminin tanıtımı ve reklam arkası kesitleri oldu. BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız, hazırlanan yaratıcı filmin BitHero’nun cesur, yenilikçi ve kolaylaştırıcı kimliğini vurguladığına dikkat çekti.