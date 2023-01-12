Amazon ile bu kripto para birimiyle dev ortaklık. Fiyatlar bir anda arttı

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, ülkemizde büyük talep gören kripto para birimi Avalanche, AWS ile olan ortaklıklarını da duyurdu.

Duyuruda, Avalanche ve Amazon Web Services'ın blockchain teknolojisinin devletler ve kurumsallar tarafından benimsenmesini hızlandırmak için güçlerini birleştirdiği yer alıyor. Avalanche'ın geliştiricisi olan Ava Labs, artık Amazon ile büyük işler gerçekleştirecek.

FİYATLAR OYNADI

Buna ek olarak ortaklık, kişilerin Avalanche sistemi üzerinde düğümler başlatmasını ve yönetmesini de kolaylaştıracak. Yeni anlaşma sayesinde geliştiriciler de böylece blockchain ağına daha fazla esneklik ve güç sağlanacak.

AVAX, bu duyurudan önce 12 dolar fiyat bandında yer alıyordu. Ortaklığın duyurulmasından sonra fiyat, bu yazı hazırlanırken 15 dolar sınırına yakınlaştı.

KURUCUDAN AÇIKLAMA

Ava Labs'ın kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer, “Hem bireysel hem de kurumsal geliştiriciler için, kendileri için en anlamlı olan yasal yetki alanında AWS ile anında düğümler oluşturabilmek ve ağları test edebilmek büyük bir nimet oldu. Milyonlarca katılımcıyı neredeyse anında kesinliğe kavuşturabilecek bir protokol uyguladığımız için gurur duyuyorum. Amazon ile yaptığımız çalışmalar Avalanche’ın olumlu etkisini hızlandırabilir.” ifadelerinde bulundu.