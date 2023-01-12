12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Amazon ile bu kripto para birimiyle dev ortaklık. Fiyatlar bir anda arttı

Amazon ile bu kripto para birimiyle dev ortaklık. Fiyatlar bir anda arttı

Ülkemizde popüler olan kripto para birimi Avalanche (AVAX) Amazon ile ortak oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:14
Takip Et

Kripto para birimi Avalanche ile Amazon ortak oldu

Amazon ile bu kripto para birimiyle dev ortaklık. Fiyatlar bir anda arttı
+
Aa
-

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, ülkemizde büyük talep gören kripto para birimi Avalanche, AWS ile olan ortaklıklarını da duyurdu.

Duyuruda, Avalanche ve Amazon Web Services'ın blockchain teknolojisinin devletler ve kurumsallar tarafından benimsenmesini hızlandırmak için güçlerini birleştirdiği yer alıyor. Avalanche'ın geliştiricisi olan Ava Labs, artık Amazon ile büyük işler gerçekleştirecek.

FİYATLAR OYNADI

Buna ek olarak ortaklık, kişilerin Avalanche sistemi üzerinde düğümler başlatmasını ve yönetmesini de kolaylaştıracak. Yeni anlaşma sayesinde geliştiriciler de böylece blockchain ağına daha fazla esneklik ve güç sağlanacak.

AVAX, bu duyurudan önce 12 dolar fiyat bandında yer alıyordu. Ortaklığın duyurulmasından sonra fiyat, bu yazı hazırlanırken 15 dolar sınırına yakınlaştı.

KURUCUDAN AÇIKLAMA

Ava Labs'ın kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer, “Hem bireysel hem de kurumsal geliştiriciler için, kendileri için en anlamlı olan yasal yetki alanında AWS ile anında düğümler oluşturabilmek ve ağları test edebilmek büyük bir nimet oldu. Milyonlarca katılımcıyı neredeyse anında kesinliğe kavuşturabilecek bir protokol uyguladığımız için gurur duyuyorum. Amazon ile yaptığımız çalışmalar Avalanche’ın olumlu etkisini hızlandırabilir.” ifadelerinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.