Kripto para piyasasında yeni karar! 6 milyon lira…

Düzenlemeyle ilgili bazı önemli noktalar şunlar:

Hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Bu sayede yatırımcılar korunacak ve hizmet veren firmalara yaptırımlar uygulanacak.

Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı yasa ile düzenlenecek. Hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınacak.

Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK’ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek ve bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

Piyasa dolandırıcılığı, piyasa bozucu eylemler ve bilgi suistimali için cezalar belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.