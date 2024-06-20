Kripto para piyasasında yeni karar! 6 milyon lira…

Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para piyasasında yeni karar! 6 milyon lira…

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurban Bayramı’nın ardından kripto piyasasına yönelik düzenlemeleri ele alacak. Bu yeni düzenlemeler, kripto para piyasasında şeffaflığı artırmayı ve yatırımcıları korumayı hedefliyor. Ayrıca, kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar getirilecek.

Düzenlemeyle ilgili bazı önemli noktalar şunlar:

Hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Bu sayede yatırımcılar korunacak ve hizmet veren firmalara yaptırımlar uygulanacak.

Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı yasa ile düzenlenecek. Hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınacak.

Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK’ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek ve bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

Piyasa dolandırıcılığı, piyasa bozucu eylemler ve bilgi suistimali için cezalar belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Son Haberler
Evden kaçan 17 yaşındaki genç kız bulundu Gündem
Evden kaçan 17 yaşındaki genç kız bulundu
Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah Ekonomi
Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah
Mehmet Şimşek’ten İngiltere’de kritik mesaj Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten İngiltere’de kritik mesaj
Zehra Güneş göz kamaştırdı. Ortalık yıkıldı Spor
Zehra Güneş göz kamaştırdı. Ortalık yıkıldı
Romanya Cumhurbaşkanı’ndan NATO kararı Dünya
Romanya Cumhurbaşkanı’ndan NATO kararı
Elazığ'da orman yangını Gündem
Elazığ'da orman yangını