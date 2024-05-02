Kripto paralar tepetaklak oldu

Nilay Abdal
Kripto paralar tepetaklak oldu
Kripto para piyasalarında satıcılı seyir devam ediyor.

Son zamanlarda kripto para piyasaları ve küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler satışları derinleştirdi.

Binance Ceo’su Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılması kripto para piyaslaarına darbe vurdu.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 56.533 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin, akşam seansında 16.35’te 58.422 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in düşüşünü etkileyen faktörler arasında makro ekonomik gelişmelerde yer alıyor. Dün küresel piyasalarda Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentilere paralel olarak faizleri 23 yılın zirvesi olan 5,00 – 5,25 aralığında sabit bıraktı.

Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Powell Fed'in bir sonraki hamlesi olarak faiz artışı olasılığını masadan kaldırırken, faiz indirim zamanlamasını makroekonomik verilerini izleyerek karar vereceklerini belirtti.

Bitcoin’le beraber altcoinler de satışların derinleştiği görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 2.815 dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum bugün aynı saat diliminde 2.996 seviyesinde bulunuyor.

Yarın ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bu veri Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bugün küresel kripto para piyasasının değeri 2,14 trilyon dolar ve son 24 saatte %0,55 oranında bir değişim yaşandı1. İşte bazı önemli kripto paraların anlık fiyatları ve piyasa değerleri şu şekilde:

Bitcoin (BTC):

Fiyat: 56.836,2 dolar

Piyasa Değeri: 1,12 trilyon dolar

Son 24 saatte: -5,18% düşüş

Son 7 günde: -11,16% düşüş

Ethereum (ETH):

Fiyat: 2.915,64 dolar

Piyasa Değeri: 356,31 milyar dolar

Son 24 saatte: -0,42% düşüş

Son 7 günde: -6,83% düşüş

Tether (USDT):

Fiyat: 0,9993 dolar
Piyasa Değeri: 110,47 milyar dolar
Son 24 saatte: +0,06% artış
Son 7 günde: -0,05% düşüş

Solana (SOL):

Fiyat: 128,968 dolar

Piyasa Değeri: 58,10 milyar dolar

Son 24 saatte: +4,93% artış

Son 7 günde: -13,11% düşüş

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