Kripto paralar yeni haftada yükseliyor

Yoğun bir günün ardından yükseliş trendinde olan Bitcoin, yükselişini sürdürüyor.

Dünü 67.104 – 68.530 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 68.152 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise TSİ 15.14’te 67.392 dolar seviyesinde bulunuyor.

12 Temmuz tarihinde 56.977 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 68.530 dolar seviyesine kadar taşıdı.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Bitcoin2le beraber altcoinlerde yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 3.473 – 3.568 aralığında geçiren Ethereum, günü 3.536 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 3.496 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethreum’da 12 Temmuz tarihinde 3.049 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 3.568 dolar seviyesine kadar yükseldi.

KÜRESLE GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

ABD tarafında seçim yarışında yaşanan gelişmeler riskli varlıklar olan kripto paraları etkiledi.

Biden’ın yarıştan çekilmesinin ardından yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini aktarıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Trump’ın kazanma ihtimali daha da kuvvetlendi.

Bu durum kripto paralar tarafına pozitif yansıdı. Bitcoin’de sert yükselişler görüldü. Lider kripto para birimi Bitcoin, 68.530 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor.

4 SAATLİK BTC/USDT GRAFİĞİ

4 SAATLİK ETH/USDT GRAFİĞİ