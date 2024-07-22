Kripto paralar yeni haftada yükseliyor

Hatice Özen
Kripto paralar yeni haftada yükseliyor

Hareketli bir günün ardından kripto paralarda sert yükselişlerin olduğu görülüyor.

Yoğun bir günün ardından yükseliş trendinde olan Bitcoin, yükselişini sürdürüyor.

Dünü 67.104 – 68.530 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 68.152 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise TSİ 15.14’te 67.392 dolar seviyesinde bulunuyor.

12 Temmuz tarihinde 56.977 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 68.530 dolar seviyesine kadar taşıdı.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Bitcoin2le beraber altcoinlerde yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 3.473 – 3.568 aralığında geçiren Ethereum, günü 3.536 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 3.496 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethreum’da 12 Temmuz tarihinde 3.049 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 3.568 dolar seviyesine kadar yükseldi.

KÜRESLE GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

ABD tarafında seçim yarışında yaşanan gelişmeler riskli varlıklar olan kripto paraları etkiledi.

Biden’ın yarıştan çekilmesinin ardından yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini aktarıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Trump’ın kazanma ihtimali daha da kuvvetlendi.

Bu durum kripto paralar tarafına pozitif yansıdı. Bitcoin’de sert yükselişler görüldü. Lider kripto para birimi Bitcoin, 68.530 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor.

4 SAATLİK BTC/USDT GRAFİĞİ

btcgr.jpg

4 SAATLİK ETH/USDT GRAFİĞİ

ethgr.jpg

İlgili Haberler
Kripto paralar yeniden yükselişe geçecek mi?
Kripto paralar yeniden yükselişe geçecek mi?
Son Haberler
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış Teknoloji
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm Gündem
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken Gündem
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı Gündem
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı Gündem
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı
Bülent Uygun veda etti Spor
Bülent Uygun veda etti
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var Yaşam
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var