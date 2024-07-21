Kripto paralar yeniden yükselişe geçecek mi?

Kripto para piyasalarında son zamanlarda karışık bir seyrin olduğu görülüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin 12 Temmuz’da 56.690 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak kademeli yükselişler sergiledi.

Dünü 66.234 – 67.629 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 67.147 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise yükselişlerini koruyarak daha sakin seyirde bulunan Bitcoin, bugün TSİ 14.12’de 66.820 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoinle beraber altcoinlerde de yatay bir seyrin olduğu görülüyor.

12 Temmuz’da altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, 3.055 seviyesinden tepki alımı başlatarak yükselişlerin bugüne kadar taşıdı.

Dünü 3.478 – 3.541 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 3.517 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde, 3.498 dolar seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE’DA NELER YAŞANIYOR?

Altcoinlerin gözdelerinden olan Ripple, bugün yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

Dünü 0,5701 – 0,6051 dolar aralığın geçiren Ripple, günü 0,5927 dolar seviyesinde geride bıraktı. Bugün aynı saat diliminde, 0,5831 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasalarında olduğu gibi kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında bu hafta büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verisi yakından takip edilecek. Gelecek olan bu veriler dolar endeksinde hareketlilik oluşturacağından, dolarda görülen hareketlenmelerde beraber kripto paralarda da hareketlenmeler yaşanabilir.

BLOCKROCK GELİŞMESİNİN ETKİSİ

BlackRock’un spot Bitcoin borsa yatırım fonu 2 haftadır Bitcoin hakkındaki olumlu yorumların azalmasına rağmen yatırımcılardan ciddi dolar yatırımı toplamayı sürdürüyor.

BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT), 18 Temmuz’da 107 milyon dolar daha giriş gördü. Aralıksız süren dokuz günlük serinin yedi gününde 100 milyon doların üzerinde giriş yaşandı.

Fakat, kripto yatırımcıları aynı iyimserliği paylaşmıyor. Santiment’e göre, sosyal medyada Bitcoin hakkındaki olumlu yorumlar dört ay öncesine oranla azaldı ve yatırımcılar giderek daha fazla kısa pozisyon açıyorlar.

4 SAATLİK BİTCOİN/DOLAR GRAFİĞİ

4 SAATLİK ETHEREUM/DOLAR GRAFİĞİ

4 SAATLİK RİPPLE/DOLAR GRAFİĞİ

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