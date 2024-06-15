Kripto paralarda mücadele devam ediyor

Çarşamba günü kazançlarını silerek, aşağı yönlü eğilimler sergileyen kripto paralar, yeni günde yatay bant üzerinde hareketleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 12 Haziran Çarşamba günü 70.000 dolar seviyesinden kazançlarını silerek, aşağı yönlü bir eğilim sergilediği görülüyor. Dünü 65.000 – 67.400 dolar bandı aralığında geçiren Bitcoin günü 66.000 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Bitcoin dün en düşük 65.000 dolar seviyesine gerileyerek derin kayıplar verdikten sonra bugün 13.30’da 66.207 dolar seviyesinde yatay seyirde bulunuyor.

Bitcoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde, fiyat pivot kanalı altında hareketlenirken, RSİ ise 50,00 seviyesinde bulunuyor.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, toparlanma denemelerinde bulunuyor. Ethereum, hafta içinde yaşadığı kayıpları dizginleyerek, yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergilemeye çalışıyor.

Ethereum, Çarşamba günü 3.665 dolar seviyesinden kayıplar vererek bu seyrini düne taşıyarak 3.359 dolar seviyesine geriledi.

Dünü 3.359 – 3.566 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 3.498 dolar seviyesinden kapattı. Yeni günde aynı saat diliminde 3.535 dolar seviyesinde toparlanmaya çalışıyor.

SOLANA’DA SON DURUM

Bir diğer altcoin olan Solana ise karışık seyrin hakim olduğu görülüyor. Solana’da Çarşamba günü 162,00 dolar seviyesinden aşağı yönlü eğilim başlatarak, bu seyrini düne taşıdıktan sonra 139 dolar seviyesine geriledi.

Dünü 149,00 – 141,00 dolar bandı aralığında geçiren Solana, günü 142,95 dolar seviyesinde geride bıraktı. Solana aynı saat diliminde 143,85 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Hafta içinde ABD tarafında FED faiz kararı toplantısı ve enflasyon rakamları takip edildi.



FED beklentiler dahilinde faizleri 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar faiz indiriminin asada olmadığı belirtildi. Enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 olarak açıklandı.