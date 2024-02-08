Kripto paralarda son gelişmeler ne?

Reyhan Altay Aşan
Kripto paralarda son gelişmeler ne?
Kripto para piyasaları haftanın dördüncü işlem gününde toparlanma denemelerinde bulunuyor.

Kripto para piyasaları, 2024’ün ilk ayında düşüş ağırlıklı bir görünüm sergilerken şubat ayına genel olarak dar bantta düşük hacimli işlemlerle başladı.

Dünden bu yana ise piyasada yukarı yönlü bir hareketlenme gözlemlendi.

Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili oluyor.

Spot Bitcoin ETF'lere sermaye girişi 6 Şubat tarihinde de devam etti. Son 8 gündür sermaye girişisüren, SoSo Value'ya göre 6 Şubat'ta Bitcoin spot ETF'lere toplam net sermaye girişi 33,74 milyon ABD doları oldu.

Gelen haberler doğrultusunda lider kripto para birimi Bitcoin, dün 42.305 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak toparlanma ataklarında bulunuyor.

Bitcoin bugün TSİ 15.30’da 44.726 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin’de görülen bu toparlanmalar altcoinler tarafında da hissediliyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 2.418 dolar seviyesinde bulunuyor.

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