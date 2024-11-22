Kripto varlıklara ilgi artıyor: Ethereum'dan büyük sıçrayış

ABD New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğini ve faiz oranlarının düştüğünü belirtti. Ayrıca ABD işsizlik başvurularının son yedi ayın en düşük seviyesi olan 213 bine gerilemesi, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

ETHEREUM’DA GÜÇLÜ ARTIŞ

Kripto para piyasasında Ethereum, dün %9,6 oranında değer kazandı. Coinmarketcap verilerine göre Ethereum’un değeri 3354,8 dolara yükseldi. Bu artış, yatırımcıların risk iştahının arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, seçim kampanyasında kripto varlıkları destekleyen düzenlemelere ağırlık vereceğini ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanını değiştirme sözü, kripto piyasasında olumlu bir beklenti yarattı.

ABD VERİLERİ VE ETKİLERİ

ABD’den gelen işsizlik başvuruları verileri, ekonominin toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik başvuruları 213 bine gerilerken, ABD doları büyük para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi dün %0,3 artışla 107,04 seviyesine çıktı. Avustralya doları 0,6515 seviyesine, Kanada doları ise 0,7161 seviyesine yükseldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Doğu Avrupa’daki gerilim devam ederken, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden aldığı füzelerle Rusya içlerine saldırması, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Ancak bu gelişmelere rağmen ABD ve diğer küresel piyasalar olumlu seyir izliyor.

ALTIN VE HİSSE SENETLERİ

Altın fiyatları da dün yükselişe geçti. Spot altın fiyatı %0,9 artarak ons başına 2675 dolara ulaştı. Wall Street’te Dow Jones endeksi %0,8 yükselerek 43.760 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,2 artarken, NASDAQ %0,4 düşüşle kapandı.

Ethereum’un son yükselişi, kripto piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaratırken, ABD’den gelen veriler ve jeopolitik risklerin etkisi piyasalarda izlenmeye devam ediyor.