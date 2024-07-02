Kripto varlıklara ilişkin yasa Resmi Gazete'de

Türkiye'de kripto varlıkların düzenlenmesine yönelik yeni yasal düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayınlanarak etkinlik kazandı. Yapılan bu değişikliklerle, kripto varlıkların transferini mümkün kılan ve bu varlıkların yanı sıra ilgili özel ve açık anahtarların saklanmasını sağlayan "cüzdan" tanımı, yazılım, donanım, sistemler ve uygulamaları kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, "kripto varlık" terimi, dağıtık defter teknolojisi veya bu teknolojiye benzer yöntemlerle elektronik ortamda yaratılan ve saklanan, dijital ağlar aracılığıyla dağıtılan ve maddi olmayan değer veya hakları temsil eden varlıklar olarak resmiyet kazandı. Bu düzenlemeler, kripto varlık piyasasının daha şeffaf ve düzenli bir yapıya kavuşmasını amaçlamakta ve bu alanda faaliyet gösteren bireyler ile kurumlar için yeni yükümlülükler getirmektedir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kripto varlıkların korunması, yönetilmesi ve transfer haklarının saklanmasına yönelik hizmetler sunan platformlar olarak tanımlanmaktadır. Bu platformlar, kullanıcıların kripto varlıklarını güvenle saklamalarını sağlamakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirleyeceği diğer hizmetleri de içerecek şekilde düzenlendi. Ayrıca, kripto varlık alım-satımı, ilk satış, takas ve transfer gibi işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar da "platform" kapsamında değerlendirilmektedir.

Yeni düzenlemeler, sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) dahil edilmeden kripto varlık olarak ihraç edilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu bağlamda, SPK'ya, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracı ve elektronik ortamda kayıtlı izlenmesi konusunda esaslar belirleme yetkisi verildi.

Kripto varlık olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının haklarının izlenmesi ve devredilmesi, elektronik ortamdaki kayıtlara dayanarak gerçekleştirilecektir. SPK, bu kayıtların MKK sistemi ile entegrasyonunu zorunlu kılabilir ve bu sürecin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyecektir.