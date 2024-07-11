Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız

Tezgahları dolduran taze domatesler arasında doğru seçimi yapmak önemlidir. İşte konserve domatesi seçmenin 6 püf noktası…

Yaz aylarında manav tezgahlarını dolduran taze domateslerin kokusu sizi cezbediyorsa, doğru mevsimdesiniz demektir! Kışın kullanmak için yazdan hazırlıklara başlarken seçtiğiniz domatesler, kışın tüketilecek konserve ya da menemen sosunun tadını doğrudan etkiler. İşte lezzetli domatesler seçmenin püf noktaları…

1. İNCE KABUK TERCİH EDİN

Domates kabukları, aldığınız domatesin kalitesi hakkında ipuçları verir. Soyarak kullanacağınız menemen sosu ya da konserve yaparken ince kabuklu domatesleri tercih etmek önemlidir.

2. AĞIRLIĞA DİKKAT EDİN

Ağırlık, kavun ve karpuz alırken olduğu gibi domates seçiminde de önemli bir kriterdir. Bol etli ve az sulu domateslerin biraz ağır olması gerekir. Bu yüzden domatesleri seçerken yeterince ağır olduklarından emin olun.

3. RENGE ÖNEM VERİN

Domatesin rengi, kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Kıpkırmızı domatesler genellikle daha lezzetlidir. Bu yüzden rengin canlı ve kırmızı olmasına dikkat edin.

4. DOKUYA DİKKAT EDİN

İyi bir domates dokusundan kendini belli eder. Kışlık kullanım için seçeceğiniz domatesler ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Dokunduğunuzda yeterince yumuşak olan domatesleri tercih edin.

5. SAP RENGİNİ KONTROL EDİN

Menemenlik veya konservelik domates seçerken sadece gövde rengine odaklanmayın. Domatesin sap rengi de tazeliği hakkında bilgi verir. Saplarının koyu yeşil olduğundan emin olun. Bu püf noktalarına dikkat ederek, kışın tüketmek üzere lezzetli ve kaliteli domatesler seçebilirsiniz.

İlgili Haberler
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Uzmanlar ATM'lerdeki büyük tehlikeyi açıkladı. Bu şekilde kullananlar yandı
Kiraya çıkacaklar sakın bu tuzağa düşmeyin. Bir anda evsiz kalabilirsiniz
TÜVTÜRK iade edecek. Muayene ücreti için emsal karar
Uzmanından altın sahiplerine ecel terleri döktürecek uyarı. Yarın bu seviyeye düşecek
Bankada parası olanlar dikkat. 5 yıl sonra bir ilk yaşandı
Son Haberler
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü Yerel Haberler
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kız meselesi yüzünden 7 genç birbirine girdi: 1 ölü Yerel Haberler
Kız meselesi yüzünden 7 genç birbirine girdi: 1 ölü
Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e: Açıkla kurtul Ekonomi
Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e: Açıkla kurtul
Polat çiftine 40 yıla kadar hapis istemi! Cezanın detayları ortaya çıktı Gündem
Polat çiftine 40 yıla kadar hapis istemi! Cezanın detayları ortaya çıktı
Başkan Timur Sevi'ye silahlı saldırı Yerel Haberler
Başkan Timur Sevi'ye silahlı saldırı
İşte Temmuz'un en ucuz sıfır araçları. Fiyat listeleri güncellendi Otomotiv
İşte Temmuz'un en ucuz sıfır araçları. Fiyat listeleri güncellendi