Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız

Yaz aylarında manav tezgahlarını dolduran taze domateslerin kokusu sizi cezbediyorsa, doğru mevsimdesiniz demektir! Kışın kullanmak için yazdan hazırlıklara başlarken seçtiğiniz domatesler, kışın tüketilecek konserve ya da menemen sosunun tadını doğrudan etkiler. İşte lezzetli domatesler seçmenin püf noktaları…

1. İNCE KABUK TERCİH EDİN

Domates kabukları, aldığınız domatesin kalitesi hakkında ipuçları verir. Soyarak kullanacağınız menemen sosu ya da konserve yaparken ince kabuklu domatesleri tercih etmek önemlidir.

2. AĞIRLIĞA DİKKAT EDİN

Ağırlık, kavun ve karpuz alırken olduğu gibi domates seçiminde de önemli bir kriterdir. Bol etli ve az sulu domateslerin biraz ağır olması gerekir. Bu yüzden domatesleri seçerken yeterince ağır olduklarından emin olun.

3. RENGE ÖNEM VERİN

Domatesin rengi, kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Kıpkırmızı domatesler genellikle daha lezzetlidir. Bu yüzden rengin canlı ve kırmızı olmasına dikkat edin.

4. DOKUYA DİKKAT EDİN

İyi bir domates dokusundan kendini belli eder. Kışlık kullanım için seçeceğiniz domatesler ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Dokunduğunuzda yeterince yumuşak olan domatesleri tercih edin.

5. SAP RENGİNİ KONTROL EDİN

Menemenlik veya konservelik domates seçerken sadece gövde rengine odaklanmayın. Domatesin sap rengi de tazeliği hakkında bilgi verir. Saplarının koyu yeşil olduğundan emin olun. Bu püf noktalarına dikkat ederek, kışın tüketmek üzere lezzetli ve kaliteli domatesler seçebilirsiniz.