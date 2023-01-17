17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Davaya bakan savcı değişti. Kritik isim serbest bırakıldı

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Davaya bakan savcı değişti. Kritik isim serbest bırakıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç.Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verirken “tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Tolgahan Demirbaş adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 19:03
Takip Et

Kritik isim serbest bırakıldı. Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme. Davaya bakan savcı değişti. Kritik isim serbest bırakıldı
+
Aa
-

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç.Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.

KRİTİK İSİM SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın emniyet ayağına ilişkin olarak da önemli bir iddia gündeme geldi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındıktan sonra hızla serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş hakkında savcılığın “polis eşliğinde getirilmesi” talimatı verdiği, buna karşın emniyetin Demirbaş’ın “adresinde bulunamadığı” yanıtı verdiği öne sürüldü. Yaşanan kriz sonrası dosya için önceki gün ikinci savcı görevlendirilmesinin ardından, “tetikçillik”le suçlanan firari Eray Özyağcı’yı cinayet sonrası Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Demirbaş, bugün adliyeye getirildi.

Yeni savcı tarafından ifadesi alınan Demirbaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Demirbaş’ın yanı sıra bir kişinin daha adliyeye getirildiği belirtildi, ancak savcılık kaynakları bu isme ilişkin bilgi vermedi. Eray Özyağcı’nın aranmasına ise devam edildiği kaydediliyor.

TUTUKLU SAYISI 13 OLDU

Doç.Dr Sinan Ateş’in geçen 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk’ün de bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında “firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri” ortaya çıkan iki Özel Harekât polisi de yer almıştı.

TOLGAHAN DEMİRBAŞ KRİZİ

Soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından “firari tetikçi Eray Özyağcı’yı cinayet sonrasında Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş konusunda adliye ve emniyet arasında kriz çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre savcılık, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etti. Ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı verdi.

DEMİRBAŞ’IN İFADESİNİ YENİ SAVCI ALDI

Bunun üzerine dosyada ikinci bir savcı görevlendirilirken, olayın başından beri soruşturmaya bakan savcı ise izne ayrıldı. Yeni savcının dosyayı devralmasının ardından Demirbaş, bugün polis eşliğinde adliyeye getirildi. Demirbaş’ın ifadesi de yeni savcı tarafından alındı. Dosya için yeni görevlendirilen savcı, “tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş hakkında tutuklama talep etmedi. Savcı, Demirbaş’ı “adli kontrol” talebiyle hâkimliğe sevk etti. Dosya üzerinden talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de Demirbaş’ı “adli kontrol” kararı vererek serbest bıraktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Trenci
17.01.2023 19:22
Hep katakülli, hep katakülli.!!!!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
2
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
3
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
4
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
7
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿Adliye önünde çıkan tartışmada kan aktı
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿2. Dünya Savaşı sonrası en düşük artış
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.