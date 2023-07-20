Kritik regl ve tatil uyarıları. Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pervin Karlı, tatilde kadın sağlığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Pervin Karlı, yaz tatilinin adet dönemi yaşayan kadınlar için tatil planlarının oldukça zorlayıcı olabildiğine dikkat çekerek “Adet dönemini ertelemek veya erkene almak için öncesinde bir kadın doğum muayenesi yapılması önemlidir” sözlerini kullandı.

Doç. Dr. Pervin Karlı şunları belirtti:

“Deniz kadın sağlığı ve insan sağlığı için önemli bir faktördür. Ancak kadınlarımızın yaz aylarında denize girdiklerinde enfeksiyon kapmamaları için uzun süreli ıslak mayoyla kalmamaları gerekir ayrıca uzun süreli yağmur ve sel gibi durumların olduğu dönemlerde denizin içerisine karışmış olabilecek kanalizasyon atıklarının enfeksiyon riskini arttırabilmesi nedeniyle denize girme zamanların konusunda bu zamanların tercih edilmemesi gerekir. Hali hazırda bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsa kadın, her ay verdiği ilaç ara dönemini vermeden doğum kontrol hapı kullanarak tatili adetsiz geçirebilir. Ancak, bu tarz tedavileri her ay kullanmak önerilmez. Yılda 1-2 kez gereklilik halinde doktor kontrolünde kullanılması uygun olacaktır. Bu ilaçların kullanımına bağlı nadir de olsa yan etkiler görülebilir. Bu ilaçlar bazı hastalarda ciltte lekelenme yapabilir ve nadiren de ilacın kullanımına rağmen, tatil döneminde adet kanaması görülebilir. Bu nedenle, bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir. Adet geciktirici ilaçlara ideal başlama tarihi, beklenen adet kanamasının başlangıç tarihinden 3-4 gün öncesidir. İlaç günde iki veya üçer defa birer adet kullanılır. Fakat hekim kontrolünde olması önemlidir. Sonuç olarak, adet dönemini tatil planlarını engelleyen bir sorun olmaktan çıkarmak için doğru planlama yapmak önemlidir. Bu sayede, tatil zamanlaması adet dönemi ile çakıştığında bir ızdırap olmaktan çıkacaktır”