Kritik toplantı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aynı masada...

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması bekleniyor.