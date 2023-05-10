Kritik toplantı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aynı masada...

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Rusya'da başladı.

Kritik toplantı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aynı masada...

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması bekleniyor.

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-2.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-3.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-1.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-4.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-5.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-6.jpg

turkiye-rusya-iran-ve-esed-rejimi-disisleri-bakanlarinin-suriye-konulu-toplantisi-basladi-yenicag-7.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz' Spor
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz'
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır Siyaset
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı Magazin
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar Spor
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı Güncel
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale Güncel
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale