Kritik veri açıklandı

Kaynak: Bloomberght
Kritik veri açıklandı
Fed'in izlediği enflasyon göstergesi olarak izlediği kritik veri beklentilere paralel olarak açıklandı.

ABD'de şubat ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artış gösterdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 2,8 olacağı yönündeydi. Ocak artışı da yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a revize edildi.

Çekirdek PCE şubat ayında aylık olarak yüzde 0,3 artış gösterdi. Bloomberg anketinde bu veri için beklenti yüzde 0,4 olacağı öngörülüyordu.
Yayımlanan veriler kapsamında kişisel gelirlerde artış beklentilerin altında açıklanırken, kişisel harcamalarda ise beklentileri aşan bir performans yaşandı.

ABD'de şubatta kişisel gelirler yüzde 0,3 artış kaydetti. Ocakta artış yüzde 1 olarak açıklanmıştı.
Kişisel harcamalar ise yüzde 0,8 artış kaydetti. Ocakta kişisel harcamalarda yüzde 0,2'lik artış kaydedilmişti.

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