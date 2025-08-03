Kriz! Eski Trabzonsporlu masadan kalkıp gitti

Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Simon Banza’nın Katar’ın Al Jazira takımıyla yapması beklenen transferi, son anda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 28 yaşındaki forvet Simon Banza'nın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Braga'da Katar Ligi takımı Al Jazira'ya transfer olması beklenen Demokratik Kongolu forvetin transferi ise son anda iptal edildi.

9 MİLYONLUK TRANSFER

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; Al Jazira ile Braga kulüpleri, Banza için 9 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay verme şartıyla anlaşmaya varmıştı. Ayrıca Al Jazira, Banza’ya yıllık 2.3 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu.

Ancak oyuncunun maaş beklentisini 3 milyon euro’ya çıkarmak istemesi ve menajerinin talep ettiği yüksek komisyon, transferin son anda iptal olmasına neden oldu.

Braga ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza’nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Banza geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da çıktığı 39 maçta 22 gol, 7 asistlik performans göstermişti.