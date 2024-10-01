Kron DAM&DDM, Gartner'ın Pazar Rehberi'nde yer aldı

Kron Teknoloji, Kron Database Access Manager & Dynamic Data Masking (DAM&DDM) ürünüyle, Gartner'ın Veri Maskeleme ve Sentetik Veri Pazar Rehberi'nde yer aldı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, ürünün güvenli veri erişimi ve dinamik veri maskelemedeki yetenekleri bağımsız araştırma firması olan KuppingerCole'dan sonra Gartner tarafından da tanınmış oldu.

Verilere güvenli bir şekilde erişilmesini ve hassas verilerin gerçek zamanlı olarak maskelenmesini sağlayan yenilikçi çözümüyle organizasyonların korunmasına ve veri güvenliği standartlarına uymalarına destek olan Kron DAM&DDM, Türkiye'deki AR-GE ofislerinde şirket mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve piyasanın küresel oyuncularından biri olarak yerini aldı. Ürün, yüksek güvenlik standartları ve yenilikçi özellikleriyle dikkati çekiyor.

"Kron olarak, veri güvenliği yazılımı konusunda sektörde lider konumumuzu sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Teknoloji Genel Müdürü Mete Sansal, Kron'un önceki yıllarda da bağımsız araştırma ve analiz firmaları tarafından tanınma başarısına dikkati çekti.

Sansal, bu başarının uzun yıllara dayanan özverili çalışmaların ve kararlılıkla uygulanan yeniliğe yönelik stratejilerinin bir sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kron olarak, veri güvenliği yazılımı konusunda sektörde lider konumumuzu sürdürüyoruz. Bu başarı, müşterilerimize sunduğumuz yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerin bir göstergesidir. Yerli ve milli bir marka olarak ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyoruz. AR-GE yatırımlarımız sayesinde, dünya çapında tanınan ve önerilen ürünler geliştirdik. Teknolojik yenilikler ve müşteri odaklı çözümler sunarak sektördeki rekabet gücümüzü artırdık. Ürünlerimizin kalitesi, güvenilirliği ve müşteri memnuniyeti konusundaki kararlılığımız, bu başarıyı sürekli kılmamızda önemli rol oynadı. Türkiye'nin kendi teknolojik çözümlerini geliştirebilme kabiliyeti, ülkemizin bu alandaki potansiyelini ve yerli mühendislik gücünü bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek, bu başarıyı daha ileriye taşıyacağız ve global pazarda güçlenmeye devam edeceğiz."