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Kros Süper Ligi'nde sıralama belli oldu

Eskişehir'de yapılan Kros Süper Ligi Finali'nde büyük heyecan yaşandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:33
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Kros Süper Ligi'nde işte sıralama

Kros Süper Ligi'nde sıralama belli oldu
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Eskişehir'de düzenlenen Turkcell Kros Süper Ligi Finali'nde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Tepebaşı ilçesindeki Muttalip Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 54 kulüpten 224 sporcu mücadele etti.
Dereceye giren sporculara madalyalarını İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.
Kategorilerde sıralama şöyle oluştu:
Büyük Erkekler (10 kilometre):
1- Ramazan Özdemir
2- Sezgin Ataç
3 - Hüseyin Can
U20 Erkekler (6 kilometre):
1- Furkan Mutlu
2 - Caner Can Tunçtan
3- Mervan Haykır
U18 Erkekler (4 kilometre):
1- Kıyasettin Kara
2- Ali Tunç
3- Bedirhan Güven
Büyükler Mix Karışık Bayrak Yarışması (4×1500 metre):
1- Batman Petrol Spor Kulübü Derneği
2- Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği
Büyük Kadınlar (8 kilometre):
1- Sultan Haydar
2- Ruken Tek
3- Fatma Karasu
U20 Kadınlar (4 kilometre):
1- Edibe Yağız
2- Dilan Çukurçam
3- Esmanur Yılmaz
U18 Kadınlar (3 kilometre):
1- Elif Akçiçek
2- Ceyda Melek Pınar
3- İran İnce

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