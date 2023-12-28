KRT’de istifa depremi. Kimler görevi bıraktı?

KRT’de resmen istifa furyası yaşanıyor. KRT TV internet sitesinin genel yayın yönetmeni Cihan Güner istifa etti. Hemen ardından haber koordinatörü Barış Can da görevinden ayrıldı.

Güner bu ayrılığı sosyal medya hesabından “Yaklaşık 6 yıl önce KRT’de başladığımız yolculuk, bugün sonlandı. Sevgili Adnan Bulut kaptanlığında, ekip arkadaşlarım ile çok güzel işler yaptık, gazeteciliğin namusunu koruduk. Takip eden, gerçeği aramamıza destek verenlere teşekkür ederim. Yine buluşacağız dostlarım.” sözleriyle duyurdu.

Eski genel yayın yönetmeni Adnan Bulut ise Güner'in paylaşımı alıntılayarak "Eline, aklına, yüreğine sağlık kardeşim. Meslek onurundan, gazeteciliğin evrensel değerlerinden taviz vermeden şerefimizle, haysiyetimizle bir süreci tamamladık. Umuda ve aydınlığa doğru yolculuğumuz omuz omuza sürüyor." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Öte yandan KRT TV yakın zamanda el değiştirmişti.

KRT TV’yi iş insanı Fırat Bozfırat satın almıştı. Bu değişikliğin ardından ilk olarak genel yayın yönetmeni Adnan Bulut istifa etmişti.

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

Öte yandan RTÜK yeni yıl sürprizi yaptı. RTÜK, FOX TV, Halk TV, SZC, Tele 1, ve KRT’ye yüzde 3 idari para cezası verdi.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri nedeniyle kanala % 3 idari para cezası verildi.