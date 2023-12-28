KRT’de istifa depremi. Kimler görevi bıraktı?

Kaynak: Haber Merkezi
KRT’de istifa depremi. Kimler görevi bıraktı?
KRT TV internet sitesinin genel yayın yönetmeni Cihan Güner ve haber koordinatörü Barış Can istifa etti.

KRT’de resmen istifa furyası yaşanıyor. KRT TV internet sitesinin genel yayın yönetmeni Cihan Güner istifa etti. Hemen ardından haber koordinatörü Barış Can da görevinden ayrıldı.

Güner bu ayrılığı sosyal medya hesabından “Yaklaşık 6 yıl önce KRT’de başladığımız yolculuk, bugün sonlandı. Sevgili Adnan Bulut kaptanlığında, ekip arkadaşlarım ile çok güzel işler yaptık, gazeteciliğin namusunu koruduk. Takip eden, gerçeği aramamıza destek verenlere teşekkür ederim. Yine buluşacağız dostlarım.” sözleriyle duyurdu.

Eski genel yayın yönetmeni Adnan Bulut ise Güner'in paylaşımı alıntılayarak "Eline, aklına, yüreğine sağlık kardeşim. Meslek onurundan, gazeteciliğin evrensel değerlerinden taviz vermeden şerefimizle, haysiyetimizle bir süreci tamamladık. Umuda ve aydınlığa doğru yolculuğumuz omuz omuza sürüyor." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Öte yandan KRT TV yakın zamanda el değiştirmişti.

KRT TV’yi iş insanı Fırat Bozfırat satın almıştı. Bu değişikliğin ardından ilk olarak genel yayın yönetmeni Adnan Bulut istifa etmişti.

sssa.jpg

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

Öte yandan RTÜK yeni yıl sürprizi yaptı. RTÜK, FOX TV, Halk TV, SZC, Tele 1, ve KRT’ye yüzde 3 idari para cezası verdi.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri nedeniyle kanala % 3 idari para cezası verildi.

vb.jpg

lskl.jpg

İlgili Haberler
RTÜK Fox - Sözcü TV - KRT - Halk TV - TELE 1 - ve TGRT'ye ceza yağdırdı
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu
'Yılın Gazetecisi' ödülü KRT Web Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner'in oldu
Fırat Bozfırat kimdir? KRT’nin yeni sahibi Fırat Bozfırat nereli kaç yaşında?
Fırat Bozfırat kimdir? KRT’nin yeni sahibi Fırat Bozfırat nereli kaç yaşında?
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
Son Haberler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı Süper Kupa sözleri Spor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı Süper Kupa sözleri
Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu Yaşam
Büyükçekmece'nin 'Maskot'u öldü. Sahilde bulundu
Oyuncak müzesine ziyaretçi akını Kültür Sanat
Oyuncak müzesine ziyaretçi akını
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı Sağlık
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı Ekonomi
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü Gündem
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı Dünya
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı