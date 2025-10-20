Değişen ekonomik dengelerle birlikte kozmetik markalarının fiyatlarının da yukarı doğru çıkması evde doğal yöntemlerle yapılabilecek bakımların ön plana çıkmasını sağladı.

Kuaförlerde yaptıracağınız saç bakım hizmetlerinin maliyeti son dönemlerde ekonomik etkenler sebebiyle artış gösterdi. Bu nedenle evde saç bakım içerikleri internette yeniden en çok tıklanan içeriklerden biri haline geldi..

Birkaç yöntemle evinizde saçlarınıza profesyonel kuaför bakımı uygulamanız mümkün.

DOĞAL MASKE TARİFLERİ

Avokado ve zeytinyagini birleştirerek müthiş bir besleyici saç maskesi elde edebilirsiniz. Bu saç maskesi için bir adet olgun avakadoya iki yemek kaşığı zeytinyağına ve bir yemek kaşığı da bala ihtiyacınız var.

Avokadoyu iyice ezerek bal ve zeytinyagı ile karıştırmanız gerekiyor. Hazırladığınız bu karışımı saçınızın diplerinden uçlarına kadar eşit bir şekilde dağıtmalısınız.

Bu karışıma saçınız da 30 dakika beklettikten sonra ılık su ve şampuan kullanarak saçınızdan arındırabilirsiniz.

İnternette en çok öne çıkan saç bakım içeriklerinden bir de Hindistan cevizi yağı kullanılarak hazırlanan cansız ve mat saçlar için daha uygun olduğu iddia edilen bal maskesi.

Hazırlamak için iki yemek kaşığı organik Hindistan cevizi bir yemek kaşığı bal kullanmanız yeterli bu iki ürünü karıştırarak saçınıza uyguluyor ve 25 dakika boyunca bekletiyorsunuz. Ardından su ve şampuanla temizleyebilirsiniz. Maskenin içine isterseniz bir çay kaşığı aleovera jeli de ekleyebilirsiniz.

Evde uygulanan bu doğal maske sayesinde saçlarınız daha nemli kalıyor.