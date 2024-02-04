Kuaförde sahte plaka basan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Kuaförde sahte plaka basan şahıs kıskıvrak yakalandı
Kâğıthane’de bulunan bir kuaförde, sahte plaka bastığı tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde Perşembe günü meydana geldi. Bir kuaförde sahte plaka basıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.K. gözaltına alınırken kuaförde 1 adet soğuk pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 6 adet plaka basım kalıbı, 31 adet satışa hazır plaka, 6 adet siyah boya, 284 adet harf basım kalıbı, 212 adet sayı basım kalıbı, 277 adet boş plaka ile 198 adet plaka etiketi ele geçirildi.

Sahte plaka basılan iş yeri zabıta görevlilerince mühürlendi. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alınan E.K. ise, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

kagithanede-kuaforde-sahte-plaka-basan-supheli-yakalandi-2818-dhaphoto1.jpg

kagithanede-kuaforde-sahte-plaka-basan-supheli-yakalandi-2818-dhaphoto2.jpg

kagithanede-kuaforde-sahte-plaka-basan-supheli-yakalandi-2818-dhaphoto3.jpg

kagithanede-kuaforde-sahte-plaka-basan-supheli-yakalandi-2818-dhaphoto4.jpg

kagithanede-kuaforde-sahte-plaka-basan-supheli-yakalandi-2818-dhaphoto5.jpg

Son Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı Ekonomi
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı Spor
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı