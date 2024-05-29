Küba Devlet Başkanı İsrail'i kınadı

Başkan Canel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Canel, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Refah'taki kampta insanları canlı canlı yaktığını belirtti.

Filistin'e yönelik yapılan katliamın durdurulması adına dünyaya seslenen Canel, yapılan saldırının büyük bir vahşet olduğunu belirtti ve "Soykırımın durması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Küba, İsrail'i kınıyor ve Filistin ile dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor." şeklinde konuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Canel gibi İsrail ordusunun Refah'taki Filistinli insanların kampına düzenlediği saldırıyı kınayıp bu saldırının insani hukuk düzenini ihlal ettiğini belirtti ve " Yüzlerce mülteciye yönelik yapılan bu acımasız katliam, İsrail'in Filistin halkına yaptıklarının en bariz kanıtlarından birisidir." ifadelerini kullandı.