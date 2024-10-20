Küba'da halkın sabrı taştı

Küba hükümeti, Oscar Kasırgası'nın doğudan yaklaşmasıyla birlikte ülkenin büyük bir kısmına elektriklerin Pazartesi günü yeniden sağlanacağını duyurdu. Cuma günü, adanın ana enerji santrali devre dışı kalmış ve 10 milyon insanın elektriksiz kalmasına neden olmuştu. Elektrik, Cumartesi günü kısmen sağlandı, ancak gece boyunca yeniden çöktü. Enerji ve Madencilik Bakanı Vicente de la O Levy, Pazartesi akşamı itibarıyla çoğu yere elektrik verileceğini, "son müşterinin ise Salı günü hizmet alacağını" belirtti.

Sağlam rüzgârlarla (140 km/s) Oscar'ın, yerel saatle Pazar öğleden sonra Küba'ya ulaşması bekleniyor. Kasırganın Guantanamo veya Holguin civarına inmesi bekleniyor. Birçok insan, klimanın veya fanların yokluğunda zor günler geçiriyor. Gıda buzdolaplarında bozulmaya başlarken, bazı aileler odunla yemek pişirmeye zorlanıyor. Sosyal medyada sabır tükenmekte ve bu durum, hastanelerin işleyişi için endişelere yol açıyor.

Başkan Miguel Diaz-Canel, Pazar günü yaptığı açıklamada, doğudaki yetkililerin "halkı ve ekonomik kaynakları korumak için çok çalıştıklarını" ifade etti. Cuma günü yaşanan tam elektrik kesintisi, adanın en büyük enerji santrali olan Antonio Guiteras'ın devre dışı kalması sonrasında gerçekleşti. Küba'nın komünist başkanı, ABD'nin yıllardır süren ambargosunu, gerekli malzemelerin ve yedek parçaların ülkeye ulaşmasını engelleyen bir faktör olarak suçladı.

Küba, ayrıca bu yıl Venezuela'dan gelen önemli yakıt sevkiyatlarında da bir azalma ile karşı karşıya kaldı. Cuma günü, Küba yetkilileri tüm okulların ve gereksiz etkinliklerin Pazartesi'ye kadar kapatılacağını duyurdu. Elektrik talebinin artışı ve yakıt sıkıntısı, elektrik kesintilerinin başlıca nedenleri arasında. Uzun süreli elektrik kesintileri, halkın düzeni tehdit etme potansiyeli taşıması nedeniyle Küba hükümeti için gergin bir dönem oluşturuyor.