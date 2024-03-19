Küba'da olaylar çığırından çıkıyor

Kaynak: Cuba News
Küba'da olaylar çığırından çıkıyor
Küba'da komünizm karşıtı protestolar giderek çığırından çıkmaya başladı. Halk karakol ve hapishaneleri basarak mahkumları serbest bırakıyor.

Küba'da Temmuz 2021'de derin ekonomik ve sosyal sıkıntıların ortasında yiyecek ve daha fazla özgürlük için sokaklara dökülen vatandaşların benzeri görülmemiş kitlesel protestoları giderek çığırından çıkıyor.

Küba'daki komünizm karşıtı protestolar giderek ivme kazanırken protestocular bugün sabah saatlerinde polis karakollarına saldırmaya başladı.

Üst düzey Komünist Parti üyelerinin ülkeyi ya terk ettiği ya da terk etmek zorunda kaldığı iddiaları ortalıkta kol gezerken dünden beri iyiden iyiye alevlenen protestolarda karakolları ve cezaevlerini hedef alan ayaklanmacılar mahkumları serbest bırakmaya başladılar.

Cüba'daki protestolar hakkında komünizm taraftarları ise yaşanan olaylardan ABD istihbaratını sorumlu tutuyorlar.

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