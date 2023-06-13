Küba'da şiddetli yağmurlar can aldı: 3 ölü

Editör: Özge Ceren Çimen

Kübalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Küba'nın doğu ve orta kesimlerinde şiddetli maddi hasara neden olan ve binlerce kişinin tahliyesine yol açan şiddetli yağmurlar sonucunda üç kişi öldü.

Perşembe günü başlayan yağmurların Pazartesi günü hafiflediği ancak ülkenin doğusundaki birçok ilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Granma kentinde yaklaşık 7.500 kişi evlerinden tahliye edilirken, Las Tunas eyaletinde yaklaşık 700 hektar ekinin telef olduğu belirtildi.

Havana'dan doğuya giden trenler iptal edilirken köprüler, yollar ve kanalizasyon sistemlerinin yağmurlardan büyük zarar gördüğü açıklandı.