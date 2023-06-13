Küba'da şiddetli yağmurlar can aldı: 3 ölü

Orta ve doğu Küba'da meydana gelen sel olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Küba'da şiddetli yağmurlar can aldı: 3 ölü

Editör: Özge Ceren Çimen

Kübalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Küba'nın doğu ve orta kesimlerinde şiddetli maddi hasara neden olan ve binlerce kişinin tahliyesine yol açan şiddetli yağmurlar sonucunda üç kişi öldü.

Perşembe günü başlayan yağmurların Pazartesi günü hafiflediği ancak ülkenin doğusundaki birçok ilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Granma kentinde yaklaşık 7.500 kişi evlerinden tahliye edilirken, Las Tunas eyaletinde yaklaşık 700 hektar ekinin telef olduğu belirtildi.

Havana'dan doğuya giden trenler iptal edilirken köprüler, yollar ve kanalizasyon sistemlerinin yağmurlardan büyük zarar gördüğü açıklandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel da yaptığı açıklamada "Ayağa kalkacağız, kimse unutulmayacak" sözü verdi.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var Ekonomi
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var Dünya
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı Güncel
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi Güncel
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı