Küba yarın sandık başına gidiyor

Beş yıllık dönem boyunca yasama faaliyetlerinin yürütüleceği Meclis'te milletvekilleri arasında yapılacak oylamayla devlet başkanı adayı da belirlenecek.

Milletvekili adaylarının yarısı belediye meclislerinden, diğer yarısı ise sendikalar ve öğrenci dernekleri gibi seçim kurulları tarafından belirlendi.

Adayların Ulusal Meclis'te sandalye kazanabilmeleri için kendi bölgelerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor. Adayın yeterli oyu alamaması halinde ise Meclis, söz konusu bölge için atama yapabiliyor veya belediye komisyonlarının yapmasına izin verebiliyor.

İnsan hakları örgütleri, muhalefetin katılımı engellendiği gerekçesiyle seçim sürecini eleştiriyor.

Meclis'te temsil edilecek 470 sandalye için 470 aday yarışıyor ancak yarışta muhalefet adayı mevcut değil. Çok partili siyasi sistemlerin aksine, Küba'da Meclis'e girecek adayların çoğu Küba Komünist Partisi üyesi.

Fidel ve Raul Castro'dan sonra göreve gelen ilk Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in beş yıllık bir dönem daha seçilmesi bekleniyor. Diaz-Canel aynı zamanda milletvekili adayı oldu.

Kasım 2022'de düzenlenen belediye seçimlerine katılım ilk kez yüzde 70'in altına düşmüştü.

EKONOMİK KRİZ GÖLGESİNDE SEÇİMLER

Yeni milletvekilleri, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz, gıda kıtlığı, enflasyon ve ABD yaptırımlarının ağır zarar verdiği ülkede devam eden sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacak.

ABD, 1960'ların başından bu yana Küba'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımları hafifletmeye başlasa da Donald Trump hafifletilen yaptırımları yeniden uygulamaya koydu ve bunlara yenilerini ekledi. Joe Biden yönetimi ise bazı tedbirlerin gevşetildiğini duyurdu. (AA)