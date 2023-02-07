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  • Kübra Par'dan canlı yayında “Ulaşılamayan bir nokta yok” diyen Kızılay Başkanı'na tepki: Ama bize öyle bilgiler gelmiyor

Kübra Par'dan canlı yayında “Ulaşılamayan bir nokta yok” diyen Kızılay Başkanı'na tepki: Ama bize öyle bilgiler gelmiyor...

Habertürk canlı yayınına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı, çok büyük oranında arama kurtarma başladı'' sözlerine sunucu Kübra Par tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 02:00
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Kübra Par'dan canlı yayında Kızılay Başkanı'na tepki: Ama bize öyle bilgiler gelmiyor...

Kübra Par'dan canlı yayında “Ulaşılamayan bir nokta yok” diyen Kızılay Başkanı'na tepki: Ama bize öyle bilgiler gelmiyor...
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşıyor.

Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te henüz ekiplerin ulaşamadığı yerler olduğu bildiriliyor.

KIZILAY BAŞKANI'NA CANLI YAYINDA TEPKİ

Özellikle Hatay'da ağır bir yıkımın yaşandığı ve ekiplerin yetersiz kaldığı ifade edilirken; Habertürk canlı yayınına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sözlerine sunucu Kübra Par tepki gösterdi.

Kınık, ''Yıkılan binaların tamamına ulaşıldı, çok büyük oranında arama kurtarma başladı. Ulaşılamayan bir nokta yok'' ifadelerini kullandı.

Kübra Par ise Kınık'a, ''Ama bize öyle bilgiler gelmiyor, telefonlarımız kilitlendi! Az önce arkadaşımız hiç müdahale edilmemiş enkazdan yayın yaptı '' ifadeleri ile tepki gösterdi. 

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