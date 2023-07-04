Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu. Habertürk ile yollarını ayırmıştı

Habertürk ile yollarını ayıran gazeteci Kübra Par, TV 100 ekranlarında "Kübra Par'la her Açıdan" programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu. Habertürk ile yollarını ayırmıştı

Halktv'nin haberine göre, kadrosuna birçok ünlü ismi dahil eden TV 100, son olarak Habertürk'ten ayrılan gazeteci Kübra Par ile anlaştı. Par, TV 100'de kendi programı olan "Kübra Par'la Her Açıdan" ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kübra Par, yeni programı 'Kübra Par'la her Açıdan'ı şu sözlerle tanıttı:

"Bu ülkede iktidarıyla muhalefetiyle sağcısıyla solcusuyla hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin farklı görüşleri, dertleri, hayalleri var. Bundan böyle bu farklılıkları ayırt etmeden ekrana yansıtan, gündemdeki gelişmeleri HER AÇIDAN konuşan yeni bir programla @tv100’de olacağım."

kubra.jpg

İlgili Haberler
Habertürk’te bir ayrılık daha: Kübra Par da veda etti
Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a gazetecilik hatırlatması. 'İktidarı rahatsız edecek kısmını okumuyorsa doğru değil'
Kübra Par'dan canlı yayında “Ulaşılamayan bir nokta yok” diyen Kızılay Başkanı'na tepki: Ama bize öyle bilgiler gelmiyor...
Öne Çıkanlar
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Son Haberler
Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Oraja teslim olacak illeri tek tek açıkladı Güncel
Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı. Oraja teslim olacak illeri tek tek açıkladı
İmamoğlu değişimi bu hafta başlatıyor. Genel Merkezden destek var Siyaset
İmamoğlu değişimi bu hafta başlatıyor. Genel Merkezden destek var
Valencia: Fenerbahçe'deki gibi oynamak istiyorum Spor
Valencia: Fenerbahçe'deki gibi oynamak istiyorum
Kiracılar o parayı ev sahibinden alacak Ekonomi
Kiracılar o parayı ev sahibinden alacak
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna oturduğu yerden rekor kırarak dünyada bir ilke imza attı Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna oturduğu yerden rekor kırarak dünyada bir ilke imza attı
Emekli ve memurların zammı için masadaki 3 formül belli oldu Ekonomi
Emekli ve memurların zammı için masadaki 3 formül belli oldu
Bandırmaspor'dan golcü transferi Spor
Bandırmaspor'dan golcü transferi