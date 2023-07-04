Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu. Habertürk ile yollarını ayırmıştı

Halktv'nin haberine göre, kadrosuna birçok ünlü ismi dahil eden TV 100, son olarak Habertürk'ten ayrılan gazeteci Kübra Par ile anlaştı. Par, TV 100'de kendi programı olan "Kübra Par'la Her Açıdan" ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kübra Par, yeni programı 'Kübra Par'la her Açıdan'ı şu sözlerle tanıttı:

"Bu ülkede iktidarıyla muhalefetiyle sağcısıyla solcusuyla hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin farklı görüşleri, dertleri, hayalleri var. Bundan böyle bu farklılıkları ayırt etmeden ekrana yansıtan, gündemdeki gelişmeleri HER AÇIDAN konuşan yeni bir programla @tv100’de olacağım."