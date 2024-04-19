Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti

Sena Özkan
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonrası markalar boykot edilmeye devam ediliyor. Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda küçük çocuklar okul bahçesine giren dondurma kamyonunu protesto etti.

Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda, okula mal bırakmak için yanaşan Algida kamyonunu gören çocuklar, İsrail'e destek verdiği iddia edilen Unilever markasını boykot etmek için protesto etmeye başladı. Bu olay, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği korkunç saldırılar sonrası dünya genelinde başlayan boykot hareketinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İsrail destekçisi olduğu belirtilen veya İsrail'in saldırılarına tepki göstermeyip ürün göndermeye devam eden marka ve kuruluşlar, milyonlarca kişi tarafından boykot ediliyor.

Dünyanın birçok noktasında binlerce insan, Filistin'e destek için meydanları doldururken, İspanya'dan Brüksel'e, Fransa'dan Türkiye'ye kadar birçok ülkede "Filistin'deki soykırımın durdurulması" çağrısı yapılıyor. Göstericiler, İsrail'in uyguladığı askeri operasyonlar ve soykırımı protesto ederken, İsrail'e destek veren markaların da boykot edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Bu protestolar, sadece dünya genelindeki insanların İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyarlılığını ve tepkisini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla da destekleniyor. Özellikle gençler arasında hızla yayılan boykot kampanyaları, markaların ve şirketlerin de İsrail politikalarını gözden geçirmeleri için bir çağrı niteliği taşıyor. Bu tür sosyal ve politik hareketler, markaların ve şirketlerin toplumsal sorumluluklarına daha duyarlı olmaları ve insan haklarına saygı göstermeleri gerektiğini vurguluyor.

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük bir tepkiye neden olurken, bu tür boykot ve protesto eylemleri de İsrail politikalarının sorgulanmasına ve değiştirilmesi için bir fırsat olarak görülüyor. Bu tür hareketler, insanların bir araya gelerek toplumsal değişim için güçlerini birleştirebileceklerini gösteriyor.

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